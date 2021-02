Beamte suchten Verdächtige - und fanden „Snoopy“

Keine Zweibeiner, dafür einen kuscheligen Vierbeiner haben Polizisten der Polizeiinspektion Sedlitzkygasse am Dienstag in einem Abbruchhaus in Wien-Simmering entdeckt. Alarmiert worden waren die Beamten wegen „verdächtiger Personen“, die sich auf dem Areal herumgetrieben haben sollen. Begrüßt wurden sie jedoch von „Snoopy“ - der kleine Hund war offenbar zurückgelassen worden.