Große Stütze für die Pflege daheim

Pflegende und betreuende Angehörige waren lange ohne finanzielle oder sozialrechtliche Absicherung. Das Anstellungsmodell bei der „Pflege Service Burgenland“ gibt Sicherheit und eine berufliche Zukunftsperspektive. Den Bedürfnissen der Pflegebedürftigen – so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden von Vertrauten betreut zu werden – wird damit entsprochen. Auch Eltern behinderter oder schwer kranker Kinder können von dem Anstellungsmodell profitieren. „Pflegende Angehörige leisten Großartiges und müssen dafür finanziell und sozialrechtlich abgesichert sein – zum Mindestlohn von 1700 Euro“, so der Landesrat. Seit Beginn der Anstellung haben 242 Betroffene das Modell genutzt. Aktuell sind es 174 Beschäftigte.