68% weniger Tote bei Über-80-Jährigen in England

Laut David Spiegelhalter, dem Vorsitzenden des Winton-Zentrums für Risiko- und Evidenzkommunikation an der Universität von Cambridge, ist der Effekt signifikant und nicht allein durch den Lockdown zu erklären. „Die Todesfälle bei den mehr als 70 Jahre alten Menschen sinken schneller als in jüngeren Altersgruppen. Was sehr ermutigend ist und wahrscheinlich durch die Impfungen beeinflusst wird. Die Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen sind stark zurückgegangen“, wird der Statistiker im „Guardian“ zitiert.