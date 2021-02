AstraZeneca „schützt gegen schwere Erkrankung“

Verweigerer haben „Chance vertan“

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sagte dem Berliner „Tagesspiegel“, man biete den Impfstoff bisher den Gruppen an, die nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission an der Reihe seien. „Wer den Impfstoff aber nicht will, der hat damit erst einmal seine Chance vertan. Wir werden den Impfstoff dann anderen anbieten“, kündigte er an.