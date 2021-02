Herzogin Meghan: Gemeine Attacke von Boy George!

„Unruhestifterin“

Boy George bezieht sich mit seinem Tweet auf ein Verfahren, das die Herzogin und ihr Ehemann in London angestrebt haben. Das Paar wirft der „Mail on Sunday“ und Associated Newspapers vor, Anfang 2019 in mehreren Artikeln aus einem privaten Brief von Meghan an ihren Vater Thomas Markle zitiert zu haben. Das Gericht kam zur Auffassung, dass die Persönlichkeitsrechte der Klägerin verletzt worden sind. Noch nicht endgültig entschieden hat das Gericht über die Frage, inwieweit auch Meghans Urheberrechte durch die Veröffentlichung des Briefs beeinträchtigt wurden, weil die Presseabteilung der Royals den Brief redigiert hatte.