Herzogin Meghan erlitt im Juli eine Fehlgeburt

Es sei ein unbeschreiblicher Schmerz, ein Kind zu verlieren, erklärte die Herzogin weiter. Auch wenn viele Frauen es durchmachen müssten, sprechen nur wenige darüber. Gerade jetzt, zu den Feiertagen, sollte man andere daher fragen, ob alles in Ordnung sei, so Meghan weiter. Denn: „So sehr wir unterschiedlicher Meinung sind, so sehr wir räumlich getrennt voneinander sind, die Wahrheit ist, dass wir mehr denn je verbunden sind durch das, was wir dieses Jahr alleine und gemeinsam erlebt haben.“