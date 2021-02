Nur 28 Prozent mit „viel Vertrauen in Regierung“

Vertrauen ins Gesundheitssystem weit weniger gesunken

Die Wissenschaftler gingen auch der Frage nach, ob durch den Vertrauensverlust in die Regierung auch das Vertrauen in das - gerade in Pandemiezeiten wichtige - Gesundheitssystem gesunken ist. Das ist aber nur in einem deutlich geringeren Ausmaß der Fall. So ging der Anteil jener, die mehr Vertrauen ins Gesundheitssystem haben (Stufe 7 bis 10), von März 2020 bis Jänner 2021 von 72 Prozent auf 53 Prozent zurück. Über den gesamten Zeitraum genießt das Gesundheitssystem mehr Vertrauen als die Bundesregierung.