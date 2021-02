„Keine Lockerung - aber auch keine Verschärfung“

Jüngste Öffnungsschritte erst eine Woche her

Eher wird man Insider-Informationen zufolge sogar die nächsten zwei Wochen genau beobachten, bevor weitere große Entscheidungen getroffen werden können. Schließlich öffneten der Handel und die Schulen in Wien und Niederösterreich erst am vergangenen Montag - wenn auch mit strengen Auflagen -, erst am Morgen folgten die Schulen der restlichen Bundesländer. Auch muss die weitere Ausbreitung der Virusvarianten - und da vor allem der britischen in Kärnten sowie der südafrikanischen in Tirol - mit in die Überlegungen einfließen. Vorschnell Öffnungsschritte einzuleiten, um vielleicht noch die Osterferien zu „retten“, würde vielleicht Hoteliers und Gastromonen zum Jubeln bringen, Experten aber zum Verzweifeln.