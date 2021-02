Türkis-grüne Koalition: Gewettet wird nicht mehr

Entsprechend eigenartig war gestern dann auch, dass es die Grünen mit einer skurrilen Inszenierung offenbar spannend machen wollten, ob sie dem Misstrauensantrag gegen Finanzminister Gernot Blümel zustimmen. Das Getue war unsinnig, denn es hätte ein sofortiges Ende der Koalition bedeutet. Es zeigt aber das Dilemma der Grünen, die nicht so können, wie sie wollen oder sollen. „Ich tu mir heute echt schwer, gegen das Misstrauensvotum von Gernot Blümel zu stimmen“, schreibt etwa David Stögmüller, der für die Grünen im Ibiza-U-Ausschuss sitzt, auf Twitter. Und er fügt hinzu: „Ich tu es nicht für dich, Gernot“, inklusive eines Küsschens - angelehnt an die Novomatic-Chatprotokolle. In der Öko-Partei ist es nach dem neuerlichen Angriff des Kanzlers auf die Korruptionsstaatsanwaltschaft heiß hergegangen. „Das war nicht souverän, so einen Auftritt liefert sonst nur Trump“, ist zu hören.