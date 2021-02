Bundesstaatsanwalt: ÖVP-Idee für Grüne „auch o.k.“

NEOS süffisant: „Wir sehen, was in diesem Land plötzlich möglich ist“

Skeptisch gab sich die FPÖ. „Das wird man sich anschauen, wie dieser Bundesstaatsanwalt ausgestattet sein soll“, sagte der blaue Fraktionsführer im Ibiza-U-Ausschuss, Christian Hafenecker. „Unabhängig und ÖVP, das passt nicht zusammen“, meinte Klubchef Herbert Kickl. Die NEOS reagierten spöttisch: „Wir sehen, was in diesem Land plötzlich möglich ist, wenn die ÖVP unter Druck gerät und von den laufenden Ermittlungen gegen Finanzminister Blümel ablenken will“, so Justizsprecher Johannes Margreiter.