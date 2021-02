Grüne stützen Blümel: Nein zu Misstrauensantrag!

Maurer: Bei Anklage „muss er sofort gehen“

Klubchefin Maurer begründete das unmittelbar vor der Sondersitzung so: „Der Beschuldigtenstatus ist kein Urteil, die Faktenlage ist derzeit nicht ausreichend, um einen solchen Schritt zu setzen.“ Gleichzeitig richtete sie dem Finanzminister aus: „Das ist nicht in Stein gemeißelt. Sollten sich die Vorwürfe erhärten und sollte Anklage erhoben werden, muss er sofort gehen.“ Auch an die ÖVP insgesamt richtete Maurer scharfe Worte: Man haben in den vergangenen Tagen den Eindruck gewonnen, dass diese „ein gestörtes Verhältnis zur unabhängigen Justiz hat“.