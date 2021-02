Ein Bezirk auf Symptomsuche

Bei den Behörden wird daher Ursachenforschung betrieben, was denn der Grund für den Höhenflug ist. Vom Koordinationsstab des Landes heißt es, dass es keine erkennbaren Cluster in der Region gebe, auch nicht in den Altenwohn- und Pflegeheimen. Die Fallhäufungen würden sich vor allem auf den familiären Bereich beschränken. Untersucht wird, inwieweit es einen Bezug zum benachbarten Bezirk Hartberg-Fürstenfeld (Stmk.) gibt. Denn auch dort sind die Zahlen hoch. Die Inzidenz im Nachbarbezirk liegt derzeit bei 258.