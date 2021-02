Bald wieder ins Paradies?

„Die Kellerstöckel sind Appartements mitten in den idyllischen Weingärten, an abgelegenen, ruhigen Plätzen, wo sich die Gäste komplett selbst versorgen. Es gibt daher keinen Grund, warum die Kellerstöckel nicht ab dem 1. März vermietet werden dürfen“, so Dunst. Für sie wäre es nur logisch, für diese Urlaubsform eine Ausnahmeregelung zu erwirken, da die Häuschen kontaktlos meist an Paare oder Familien vermietet werden. Ein entsprechendes Ansuchen ging bereits an die Minister Anschober und Köstinger.