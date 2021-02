VIP-Wohnungen mithilfe von Instagram ausgeraubt

Die Polizei hat in Mailand eine Bande zerschlagen, die auf Einbrüche in Wohnungen von VIPs spezialisiert war. Die vier mutmaßlichen Kriminellen, zu denen auch ein 17-Jähriger gehörte, sollen bei den Coups in Luxuswohnungen von TV-Stars, Fußballern und Influencerinnen Bargeld, Juwelen, Luxuskleider und Taschen gestohlen haben. Dabei behilflich waren ihnen Fotos, die die Promis zuvor auf Instagram veröffentlicht hatten.