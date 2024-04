Zittern vor Prüfbericht: Abgaben, Spesen und Co.

„Spesen-Cäsar“ Koza oder Pyrrhussieg der SPÖ

Eine weitere Zahl im Konvolut lässt vielerorts die Schweißperlen hochsteigen. Tausende Euro an Spesen soll Koza in weniger als vier Jahren ausgegeben haben. Von der Spritzerspende für die Feuerwehr bis hin zu Flugtickets für Reisen zu den Partnergemeinden in Italien und Deutschland. Sparsamer Umgang mit Steuergeld dürfte anders aussehen.