ÖVP ortet bei Fördergeld nächsten NEOS-Umfaller

Zierfuß: „Doch keine so großen Transparenzvorkämpfer mehr“

„Kaum in der Regierung sind die NEOS wohl doch keine so großen Transparenzvorkämpfer mehr“, attestiert der Wiener ÖVP-Bildungssprecher Harald Zierfuß dem pinken Regierungspartner der SPÖ Vergesslichkeit. Dabei sei das Tätigkeitsfeld des Vereins durchaus sinnvoll, wie Zierfuß gegenüber krone.at zu bedenken gibt. „Nicht zu verstehen ist aber, warum hier nicht ausgeschrieben wird und einfach ein Verein mit zwei SPÖ-Gemeinderäten im Vorstand den Zuschlag bekommt“, so der Bildungssprecher.