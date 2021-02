Verwandte von SARS-CoV-2 sind „weit verbreitet“

Vermutlich keine Infizierung von menschlichen Zellen möglich

Die wissenschaftliche Untersuchung der Duke NUS Graduate Medical School in Singapur unterstützt diese Annahme. Sie isolierten ein bisher unbekanntes Virus in einem Naturschutzreservat in Thailand, das sie in Fledermäusen und Schuppentieren fanden. Dabei stellten sie fest, dass dieses eine hohe Ähnlichkeit zu SARS-CoV-2 aufweist. Analysen des Spike-Proteins zeigten jedoch, dass der Erreger vermutlich nicht an den menschlichen ACE2-Rezeptor andocken kann - so sei auch keine Infizierung der Zellen möglich.