Mutations-Streit erinnert Kickl an Watschentanz

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl hat angesichts des Streits über die Corona-Lage in Tirol von einem Watschentanz zwischen Bund und Land gesprochen. Es sei „absurd“ und „gemeingefährlich“, jetzt Reisewarnungen auszusprechen - die rechtlich ohnehin nichts bringen würden. Der Regierung empfahl Kickl am Dienstag einen „radikalen Strategiewechsel“, etwa in Richtung des schwedischen Wegs.