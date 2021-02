Weiter vierstellig: 1197 Corona-Neuinfektionen

Die Corona-Fallzahlen bleiben weiterhin im vierstelligen Bereich. So sind den vergangenen 24 Stunden (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) in Österreich 1197 Neuinfektionen verzeichnet worden. Nur etwas mehr waren es vor einer Woche mit 1241 neuen Fällen. Auch was die Zahl der Hospitalisierungen betrifft, ist die Tendenz leicht steigend. Zudem starben weitere 39 Menschen.