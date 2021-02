Anschober: Freitesten für Tiroler Regionen prüfen

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Montagabend in der „ZiB 2“ gesagt, dass er ein Freitesten aus jenen Tiroler Regionen prüfen lassen wolle, in denen es eine besonders hohe Inzidenz gebe. Die Bundesregierung habe zudem über das Wochenende intensiv mit dem Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) verhandelt und eigentlich strengere Maßnahmen durchsetzen wollen, was Platter jedoch abgeblockt hätte.