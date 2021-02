Reif für die Insel, ohne Test

Die (Urlaubs-)Abenteuer sind nicht nur im Kopf. Unternehmungslustige Burgenländer zieht es wieder in die Ferne. Ziel ist ein Aufenthalt in einer traumhaften Destination, um der Lockdown-Tristesse zu entfliehen. Weil für das im nahen Niederösterreich geplante Skivergnügen auf die Schnelle keine Reservierung mehr angenommen wurde, buchte eine Büroangestellte einer Fluglinie – sie ist in Kurzarbeit – mit ihrem Partner aus dem Bezirk Mattersburg 12 Tage auf Sansibar im tansanischen Archipel. „Die Kosten für den Flug mit Zwischenstopp in Addis Abeba in Äthiopien und die Ausgaben für das Hotel lagen 20 Prozent unter den üblichen Preisen in der Hauptsaison“, berichtet die Kennerin der Fremdenverkehrsbranche. Besondere Vorkehrungen musste das Paar nicht treffen: „Tests waren keine nötig. Bei der Ankunft wurde nur Fieber gemessen.“ Den Urlaub mit viel Sonne und Strand-Feeling genossen die zwei in vollen Zügen. Der Geheimtipp vom Jänner ist jedoch keiner mehr. Immer mehr Touristen nutzen die lockeren Einreisebestimmungen auf Sansibar. „Viele kommen, um zu feiern, als gäbe es kein Virus“, heißt es. Aktuelle Warnung: „Neuinfektionen werden nicht registriert.“