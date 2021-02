Der Massenansturm auf die Geschäfte blieb aus

Gut gefüllt war schon in den Morgenstunden der Parkplatz vor dem Einkaufszentrum in Oberwart. Doch in den Geschäften selbst hielt sich der Ansturm in Grenzen. „Der erwartete Ansturm ist bis jetzt noch ausgeblieben. Es waren auch nicht viele da, um Weihnachtsgeschenke umzutauschen, berichtet Filialleiter Klaus Kobalter. Vielmehr hatten es die Kunden auf die vielen Schnäppchen abgesehen, die jetzt angeboten werden. Ein ähnliches Bild im Einkaufszentrum in Eisenstadt. Auch hier kann von einem Run auf die Geschäfte keine Rede sein. „Bei uns waren vor allem viele Kunden, die schon sehnlichst darauf gewartet haben, sich ihre Brillen reparieren zu lassen. Gekauft wurde nicht so viel“, berichtet etwa Optiker Franz Nechansky. Doch der Unternehmer ist zuversichtlich, dass das Geschäft in den nächsten Tagen anläuft und die Kunden in die Filialen zurückkehren. Das hofft auch Verkäuferin Bettina Ernst aus Müllendorf. Sie genießt die neue Normalität, wo zwar mit Einschränkungen, aber doch eingekauft werden kann.