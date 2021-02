Hoffen auf „Hilfe von oben“ zur Rettung des Sees

Die vergangenen Wochen mit relativ viel Niederschlag haben der Natur gutgetan. Die Lacken im Seewinkel haben sich wieder ein wenig gefüllt, genauso wie der Neusiedler See und der Zicksee in St. Andrä. Aber genug ist es noch lange nicht. „Wir liegen zwar definitiv besser als zur selben Zeit im Vorjahr, aber das langjährige Mittel haben wir leider noch nicht erreicht“, weiß Christian Sailer von der Fachgruppe Wasser in der Landesregierung. So ist der Neusiedler See derzeit acht Zentimeter besser gefüllt, als er es zur selben Zeit des Vorjahres gewesen ist.