90-jährige „Rosl“ steckt voller Energie

„Das Geheimnis des Glücks ist, statt der Geburtstage die Höhepunkte des Lebens zu zählen!“ Dieser weise Spruch steht auf jenem Transparent, mit dem Rosina Spiegl zum 90er vor ihrem Haus in St. Martin an der Raab von ihren Liebsten überrascht wurde. Die Botschaft entspricht ganz ihrer Lebenseinstellung: Zu den wichtigsten Dingen auf der Welt zählen, anderen eine Freude zu bereiten und Menschen in Not zu helfen. So hatte „Rosl“ vor ihrem runden Geburtstag alle nahestehenden Gratulanten gebeten, ihr statt persönlicher Geschenke dringend benötigte Sach- und Geldspenden für die Bebenopfer in Kroatien zu überbringen.