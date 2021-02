Neuer EU-Report: Mode ist ein echter Klimakiller

„Das ständige Angebot an neuer Mode zu niedrigen Preisen führt dazu, dass die Menge an hergestelltem und weggeworfenem Gewand stark zunimmt. Die Auswirkungen auf das Klima werden unter den Teppich gekehrt“, empört sich der türkise EU-Mandatar Alex Bernhuber. Erschütternd: Für die Herstellung eines einzigen Baumwoll-T-Shirts werden 2700 Liter Wasser benötigt. Das entspricht in etwa jener Menge, die eine Person in zweieinhalb Jahren trinkt.