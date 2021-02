Dubioser Bote stritt im Ausschuss vieles ab

Wie das „System Pucher“ aufgebaut war, zeigte auch die Befragung des früheren Geschäftsführers des Florianihofes und des SVM-Cafés in Mattersburg. Sein Verhältnis zu dem Ex-Banker beschrieb er - so wie etliche andere Zeugen in den vergangenen Wochen - kurz und bündig: „Wenn Pucher was wollte, mussten wir springen.“ Privat gab es keinen Kontakt. Dreimal sei der Geschäftsführer bei dem Banker daheim gewesen: „Einmal ging es ums Catering, ein anderes Mal um neue Bons auf dem Sportplatz. 2017 habe ich ihm erstmals persönlich Frohe Ostern gewünscht, und wurde dann aus dem Haus rausgeschmissen.“ Mit dem Abstieg des SVM sei Pucher grantiger geworden. Ob es verdeckte Zahlungen zwischen der Bank und dem SVM-Café gegeben habe, wollte der Ex-Geschäftsführer nicht sagen. Auch nicht, ob direkte Zahlungen an ihn selbst gegangen seien. Er ist einer der Beschuldigten im Bankskandal, ein Strafverfahren ist anhängig. Detail am Rande: Zum Geburtstag gab es einen Silberbarren, zur Hochzeit Golddukaten.