Namensverbot für gemischten Satz

Der gemischte Satz geht auf eine Zeit zurück, als die Weingärten noch nicht sortenrein waren. In den Reihen wuchsen verschiedenste Trauben, die gemeinsam gelesen wurden. Auch Wohlrab hat so einen Weingarten, aus dem er den „föllig blau“ produziert, in Anlehnung an den Hügel Föllig.