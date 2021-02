„Wir fühlen uns im Stich gelassen!“

Kritik am Bund kommt aus den Kindergärten. Denn klare Regeln zum Umgang mit Corona in diesem Bereich fehlen. „Die Regierung schafft es bei jeder Maßnahme, auf uns zu vergessen“, ärgert sich Doris Handler, Leiterin einer Einrichtung in Mattersburg. Dabei sei ihr Kindergarten zu fast 70 Prozent ausgelastet. Sie kritisiert zudem, dass sich das Personal in der Freizeit testen lassen müsse: „Manche Kollegen fahren dafür 30 Kilometer, auf eigene Kosten.“ Eine andere Pädagogin aus dem Landessüden schildert, dass manche Eltern die Schutzmaßnahmen privat völlig ignorieren würden. Dadurch sei das Personal gefährdet: „Wir tragen deshalb durchgehend FFP2-Masken.“ Teilweise würden diese selbst gekauft. Wünschenswert wären auch Tests für Kinder, meint sie.