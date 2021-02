Forscher: Wetter spielt große Rolle in Pandemie

Saisonale Wetterbedingungen spielen laut den zypriotischen Forschern zufolge eine unterschätzte Rolle beim Verlauf der Corona-Pandemie. Deshalb sollten Wetterdaten stärker in Modelle zur Ausbreitung des Virus einbezogen werden, erklärten Dimitris Drikakis und Talib Dbouk von der University of Nicosia im Fachmagazin „Physics of Fluids“. In ihrer Arbeit erweiterten sie ein klassisches Modell zum Pandemie-Verlauf um einen Index, der Luftfeuchtigkeit und -temperatur sowie Windgeschwindigkeit berücksichtigt.