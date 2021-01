Soldaten unterstützen Rotes Kreuz bei Covid-Tests

Somit steigt in unserem Bundesland die Anzahl der Soldaten, die sich in einem aktuellen Einsatz befinden, auf mehr als 400 an. „Der Aufgabenbereich erstreckt sich dabei vom sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz sowie dem Gesundheitsmanagement an der Kärntner Staatsgrenze bis hin zum Contact-Tracing und der Unterstützung in den neuen Antigen-Teststraßen in den Bezirken.“