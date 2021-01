Kocher begrüßt Aufstockung des Notstandsgeldes

Lockdown „kein Dauerinstrument“

Kein gutes Haar am Kurs der Regierung ließ FPÖ-Abgeordneter Axel Kassegger. Der Lockdown sei nicht evidenzbasiert und keinesfalls alternativlos. Die Freiheitlichen lehnten diesen „völlig“ ab und seien in „ernster Sorge“, denn dieser koste eine Milliarde pro Woche, so der FPÖ-Mandatar. Für Gerald Loacker von den NEOS ist der Lockdown „eine Folge des Regierungsversagens“. Kritik übte er am Modell der Kurzarbeit. Da diese eigentlich für eine kurze Zeit gedacht war, sei es „jetzt an der Zeit“, Anpassungen zu treffen. Sie diene zur Überbrückung aber sei „kein Dauerinstrument“, zudem sei deren Missbrauch schwierig zu kontrollieren.