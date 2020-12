Massentests im Burgenland von 13. bis 17. Jänner

Die Antigen-Schnelltests werden an insgesamt 34 Standorten mit einer erhöhten Kapazität an Teststationen angeboten. Dafür wurden die Busstandorte der ersten Massentestungen in fixe Standorte umgewandelt. In den Bezirksvororten wird an allen fünf Tagen, an den übrigen Orten an drei Tagen, von 15. bis 17. Jänner, getestet. Wie bereits bei den ersten Massentests läuft der Testbetrieb jeweils von 7.30 bis 18.30 Uhr.