Musikalisch ins neue Jahr

Die Lust am Spielen hat so manchen auf kreative Ideen gebracht, wie trotz Lockdown gemeinsam musiziert werden kann. So wird etwa mit dem „Neujahrslied“ am 31. Dezember in Draßmarkt das alte Jahr verabschiedet und das neue begrüßt. „Wir laden alle im Ort ein, um 18 Uhr vor ihre Haustüren zu treten und gemeinsam zu singen“, erklärt Gerhard Schlögel vom Musikverein Heimatklänge.