Stille Nacht für unsere Retter

Heuer dagegen war diesen Helden des Alltags über die Festtage im wahrsten Sinne des Wortes eine „Stille Nacht“ gegönnt. „Es gab nur sehr wenige Einsätze“, bestätigt man auch in der Landessicherheitszentrale in Eisenstadt. Am Weihnachtsabend habe es einen Verkehrsunfall in Neudörfl gegeben, außerdem habe ein Küchengerät in Weppersdorf gebrannt. Der 25. und der 26. seien dann wieder ruhig verlaufen. Erst am 27. gab es erneut etwas zu tun: In Pinkafeld brannte ein Pkw-Motor – rasch gelöscht.