Bankenskandal: Landeskaiser gegen König Staat

Ein einzigartiger Kriminalfall. Das sagen Finanzmarktaufsicht (FMA) und Oesterreichische Nationalbank (OeNB) unisono zur Causa Commerzialbank. Das sagt auch Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. So viel zu den Gemeinsamkeiten. Der starke Rote kündigte bei seinem Auftritt im U-Ausschuss in Eisenstadt am Donnerstag den Gang vor den Verfassungsgerichtshof (VfGH) an, um die FMA, also letztlich die Republik, haftbar zu machen für die rund 700 Millionen verschwundenen Millionen.