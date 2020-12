U-Ausschuss: Doskozil hat Bankenaufsicht im Visier

Apropos: Seine Telefonprotokolle vom 14. Juli legt Doskozil trotz Ankündigung nicht vor. „Da ist Privates dabei, das geht den Ausschuss nichts an.“ Also präsentiert er alle relevanten Kontakte dieses Tages. U. a. mit Helmut Ettl, Vorstand der FMA, die Doskozil ins Visier nimmt. Ettl war am Donnerstag auch am Wort: „Die FMA hat auf Arbeiten von Wirtschaftsprüfern aufzubauen. Nur bei begründeten Zweifeln hat sie zu prüfen. In diesem Fall wurden alle hinters Licht geführt.“