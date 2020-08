Commerzialbank: Informant warnte vor 5 Jahren

Betrug über viele Jahre nicht aufgefallen

Dass dieser Betrug im großen Stil den Behörden - also der Finanzmarktaufsicht, der WKStA oder der Österreichischen Nationalbank (ÖNB) - über so viele Jahre nicht aufgefallen ist, sorgt nach wie vor für Kopfschütteln. Am Ende dürften lediglich die durch die Einlagensicherung gesicherten Spareinlagen in der Höhe von bis zu 100.000 Euro pro Sparer erhalten bleiben. Jegliche weitere Forderung könnte lediglich mit dem Geld bezahlt werden, das nach dem Konkursverfahren noch übrig ist.