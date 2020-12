Video-Unterricht: Neue Normailtät an den Schulen

Ab Montag wieder in den Klassen

Wer hätte sich das vor einem Jahr vorstellen können, dass Lehrer und Schüler, die über das ganze Gailtal verstreut oder in der Klasse sitzen, gemeinsam an einer Englischstunde teilnehmen? „Trotzdem freuen wir uns alle, wenn wir am Montag wieder in den Klassen sein werden“, so Nußbaumer.