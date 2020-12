Prettner-Interview: „Zweite Welle unterschätzt!“

Kommen Sie angesichts der vielen Todesfälle - jeder zweite Coronatote in Kärnten kommt aus einem Pflegeheim - nicht auch ins Grübeln, was Sie vielleicht besser machen hätten können?

Wir machen uns sehr viele Gedanken, es gab Schulungen, Kontrollen, wir waren vorbereitet. Was wir aber alle unterschätzt haben, ist die Wucht dieser zweiten Welle. In ganz Europa war das so. Es ging von null auf 100 binnen weniger Tage.