Am Wochenende werden 13.000 Personen getestet

So funktionieren Massentests

Die Zuteilung zu den Teststationen erfolgt über den Hauptwohnsitz, Betroffene melden sich vorher online an - bereits gestern, Mittwoch, musste die Website zur Anmeldung jedoch teils wieder vom Netz genommen werden. In einer Einbahn fahren die Lehrer dann durch die Testzelte in den Kasernen, die derzeit errichtet werden. Ein Aussteigen aus dem Auto ist nicht notwendig.