Lockdown light „harter Schlag für Wirtschaft“

Rendi-Wagner: „Fallzahlen immer noch zu hoch“

SPÖ-Chefin Rendi-Wagner merkt zu den beschlossenen Lockerungen an, dass diese nur „vorsichtig, schrittweise und kontrolliert“ erfolgen dürften. Für die gelockerten Bereiche wie Handel und Schulen brauche es strenge Sicherheitskonzepte, denn die Fallzahlen seien noch immer auf hohem Niveau. Die Öffnung für Pflichtschulen sei richtig, sieht die Parteivorsitzende ihre Forderung erfüllt. Sie fordert nun auch klare Sicherheitsregeln an den Schulen und Unterstützung der Bundesländer durch die Regierung, wie etwa bei den Lehrer-Testungen und der Ausstattung mit Masken, so Rendi-Wagner.