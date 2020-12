Quarantänepflicht bei der Einreise nach Österreich

Die Quarantänepflicht gelte für alle Nachbarstaaten und speziell auch für den Westbalkan, hieß es. Damit will die Regierung zum Beispiel die Silvesterparty in Prag oder Besuche in den Herkunftsländern von Familien am Balkan mit extrem hohen Ansteckungsniveau verhindern. Ausnahmen gibt es für Pendler und Geschäftsfreisende.