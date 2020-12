Umsatzersatz: Verlängerung, aber Absenkung auf 50%

Wirtschaftskammer und Industrie tragen Maßnahmen mit

Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung sprachen von einem „Signal der Ermutigung“ bzw. einem „Schritt in Richtung Planungssicherheit“. „Wer kann, soll ermutigt werden, den Betrieb aufrechtzuerhalten“, betonte WKÖ-Präsident Harald Mahrer in einer Aussendung. „Und alle, die schließen müssen, sollen Kräfte sammeln, um so rasch wie möglich wieder durchstarten zu können. Es gehe um die “Balance„ zwischen “so vielen Einschränkungen wie notwendig, aber so viel unternehmerischer Freiheit wie möglich„. Wichtig sei nun, dass die unterschiedlichen Corona-Hilfen “nahtlos ineinandergreifen".