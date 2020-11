Meinl-Reisinger: „Das ist irr, das gab‘s noch nie“

Sie haben als Oppositionspolitikerin schon einige Regierungen erlebt. War die Kluft zwischen der Koalition und den anderen Parteien immer so groß?

(Überlegt lang) In Zeiten, in denen es keine Krise gab, hat man Zeit und Raum gehabt, das Parlament mit einzubeziehen. In dieser Krise hat die Regierung von Anfang an nicht darauf gesetzt, das Parlament einzubeziehen. Das hat den Vorteil, dass man schneller ist, aber den Nachteil, dass man den Diskurs abwürgt und keine gute Qualität abliefert. Die Legistik ist wirklich schlecht. Das krasse Missmanagement im Gesundheitsministerium ist offensichtlich. Es gibt enorme Grundrechtseingriffe, es werden Milliarden an Steuergeldern ausgegeben, und das Parlament kann keine Kontrolle ausüben - das ist irr, das gab es noch nie.