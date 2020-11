Schulen bis 7. Dezember zu, danach Maskenpflicht

In den drei Wochen wird es an den Schulen einerseits Betreuung geben, andererseits werden auch „Lernstationen“ eingerichtet - diese richten sich nicht nur, aber auch an Schülerinnen und Schüler, die zu Hause keinen geeigneten Platz bzw. nicht die technischen Möglichkeiten vorfinden. An diesen können im Rahmen von Kleingruppen mit pädagogischer Unterstützung Aufgaben durchgeführt werden. Sowohl dieses Angebot als auch die Betreuung können auch nur stundenweise in Anspruch genommen werden. Es werde keine Unterscheidung geben, ob Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind oder nicht, betonte Faßmann: „Die Frage, was systemkritisch ist und was nicht, ist eine ausgesprochen unscharfe.“