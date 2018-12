BMW M2 Competition: Ein wenig Rauch um viel Auto

In Wahrheit ist der BMW M2 Competition das Auto, nach dem Fans verlangt haben, seit die Baureihe auf den Markt gekommen ist: ein 2er-Coupé mit dem Motor aus dem BMW M3 bzw M4. Okay, sagen wir, fast, denn die Leistung haben sie in München etwas heruntergenommen, schließlich darf der kleine nicht den großen Bruder düpieren. Offiziell hat es thermische Gründe: Weil es im Motorraum enger ist als in dem des Dreier, könnte es dem Triebwerk unter Vollbeanspruchung sonst zu heiß werden.