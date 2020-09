Stalking-Opfer sollen Fahrzeugkameras bekommen

Stalking-Opfer sollen in Japan künftig besser geschützt werden. Da es immer wieder vorkommt, dass Täter heimlich GPS-Navigationsgeräte an den Autos ihrer Opfer anbringen, will die Polizei diesen zu ihrem eigenen Schutz nun Überwachungskameras für ihre Fahrzeuge auf Leihbasis zur Verfügung stellen. Die für 2021 geplante Maßnahme soll helfen, die Täter zu identifizieren und weitere Vergehen zu verhindern.