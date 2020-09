Linzer fangen Fliegen mit weichen Robotern

Roboter auf Fliegenfang

So bauten Kaltenbrunner und Kollegen winzige Roboter, die durch die Einwirkung und Veränderung des Magnetfeldes zum Schweben, Schwimmen oder im weitesten Sinne zum Gehen gebracht werden. Dass sich auf diese Weise auch eine Fliege kurzzeitig einfangen lässt, die sich in einer stilisierten Blüte niederlässt, deren Blütenblätter sich in wenigen Millisekunden schließen, illustrierten sie ebenfalls.