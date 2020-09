Kaum Platz auf der Fahrt zur Schule

Schulter an Schulter, Kopf an Kopf - so müssen sich Kinder vielerorts im Schulbus jeden Morgen auf den Weg in den Unterricht durchschlagen. Oft im Stehen. In so einem Gedränge hat ein Baby-Elefant keinen Platz mehr. Eltern sind, wie berichtet, empört. Bei einem Lokalaugenschein sah sich die „Krone“ in Bruckneudorf um.