Dieses Kampf-Girl ist eine waschechte Prinzessin!

Keine militärischen Titel

Die junge Frau tritt damit in die Fußstapfen ihres Vaters König Philippe, der laut belgischem Hof, „viele Jahre an der Militärschule verbracht hat und viele gute Erinnerungen an seinen Aufenthalt“ habe. Es heißt, Elisabeth werde nach diesem Jahr keinen militärischen Titel erhalten, sondern der künftigen Oberbefehlshaberin werde nur ein „Zertifikat für das erste Jahr“ ausgestellt.